Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında 5 kat talep toplandı ve 1,3 milyar Türk Lirası işlem büyüklüğüyle son 3 yılın en büyük halka arzı gerçekleştirildiği belirtildi. Talep toplama süreci sonucunda halka arz fiyatı 9,90 TL olarak belirlendi.

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı için 19-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sonucunda, toplam 338 bin 548 yatırımcıdan 586 milyon 426 bin 281 lot talep geldi. Toplamda 5 kat talep toplandı ve halka arz fiyatı 9,90 TL olarak belirlendi. Halka arzda planlanan yüzde 18'lik ek satış hakkının da kullanılması ile birlikte toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar Türk Lirası oldu. Böylelikle Aydem Yenilenebilir Enerji, yapıldığı tarih itibarıyla son 3 yılın en büyük halka arzını gerçekleştirdiği belirtildi.

“Hedefimiz, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkarmak”

Şirketin sağlam ve sürdürülebilir iş modelinin yatırımcıda karşılık bulduğunu belirten Aydem Enerji CEO'su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, “Yatırımcıların, şirketimizin güçlü yapısına ve portföyüne gösterdiği güven sayesinde son üç yılın en büyük halka arzına imza attık. Şimdi çok daha büyük bir aile olarak, kârlı ve güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkarmak. Başta hibrit santral yatırımlarımız olmak üzere, yenilenebilir yatırımlarımıza odaklanarak bu hedefimize kararlılıkla ulaşacağız" dedi.

Şirketin paylarının AYDEM kodu ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.