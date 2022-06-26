Aydilge, doğum gününü Esenyurt'ta binlerce kişiyle kutladı

Esenyurt tarihinde ilk olan Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali'nin üçüncü günü, halk dansları ve Aydilge konseri ile devam etti. Binlerce Esenyurtlunun katıldığı festivalde Aydilge'ye doğum günü sürprizi yapıldı. Ünlü sanatçı, “Hayatımda unutamayacağım bir doğum günü sürprizi oldu” dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 1.Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali, coşkuyla devam ediyor. Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen festivalin üçüncü gününde halk dansları gösterileri ve Aydilge konseri vardı. Kültür elçisi misafir gruplar Sırbistan, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Ukrayna, Yunanistan, Bosna Hersek ve Ürdünlü gösteri toplulukları sahne performanslarını sergiledi. Ardından da ünlü sanatçı Aydilge hayranlarıyla buluştu. Şarkılarıyla izleyenlere müzik ziyafeti yaşatan sanatçı, geceye damgasını vurdu. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde, Aydilge'ye doğum günü sürprizi yapıldı.

“Bu festival benim için doğum hediyesi gibi”

Konseri öncesinde uluslararası halk dansları topluluklarının gösterilerini beğenerek izlediğini belirten Aydilge, “Çok mutluyum. Benden önce farklı farklı ülkelerden gelen dostlarımızın danslarına da göz attım. İnanılmaz yetenekli ve başarılılar. Üstüne üstlük bir de bugün benim doğum günüm. Ne kadar güzel oldu. Bu festival benim için doğum günü hediyesi gibi oldu” ifadelerini kullandı.

Sahnede sürpriz kutlama

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, konser sırasında sahneye çıkarak sanatçının doğum gününü kutladı ve pasta kesildi. Binlerce Esenyurtlu ile birlikte Aydilge'nin yeni yaşını kutlayan Başkan Bozkurt, “Sizleri Esenyurt'ta ağırlamaktan onur duyuyoruz. Esenyurtlulara bu güzel anları yaşattığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki doğdunuz. Nice mutlu yıllara” dilekleriyle sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti. Yapılan sürpriz doğum günü kutlaması karşısında çok mutlu olan Aydilge ise "Unutamayacağım bir doğum günü sürprizi oldu" diyerek, Başkan Bozkurt'a ve amfi tiyatroyu dolduran Esenyurtlulara teşekkür etti.

Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce Esenyurtlu, Aydilge'nin romantik şarkılarına cep telefonlarının ışıklarını yakarak dev bir koro halinde eşlik ederken, hareketli parçalarda görsel şov yaşandı.

“Kendimi yurt dışındaymış gibi hissettim”

Festivali değerlendiren Esenyurtlular, ilki olan bu festivalin ilçeye değer kattığını vurgulayarak Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti. Birçok kültürün aynı sahnede olduğunu ifade eden Cengiz Arslan, “Buraya gelip oturduğumda kendimi yurt dışındaymış gibi hissettim. Bu festival bende Avrupa hissi uyandırdı. Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Festivalde birçok kültürü tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Esenyurtlu İhsan Sayın, “Dünyanın farklı ülkelerinden insanların gelmesi çok hoş. Evrensel ve yereli birlikte yaşıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Esenyurt'un, ülkemizin en kozmopolit kenti olduğunu biliyoruz; bu bir zenginlik” şeklinde konuştu.

Barışı, kardeşliği ve dostluğu pekiştiren festivale katılan Nilüfer Mamak ise şöyle konuştu: “16 yıldır burada oturuyorum. Böyle bir gelişmenin olması, böyle bir uluslararası arenaya açılmak bizim için faydalı olacak. Zaten kültürlerarası bir köprü kurmamız gerekiyordu. Esenyurt'ta 50 tür kültürün olduğunu düşünüyorum. Onlarla iletişim kurmak ve kendimizi ifade etmek açısından katkısı olduğunu düşünüyorum.”