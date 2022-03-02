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Aydın BBSK, CEV Challenge Kupası'na veda etti

Aydın BBSK, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda İtalya’nın Savino Del Ben Scandicci takımına 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Aydın BBSK, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda İtalya'nın Savino Del Ben Scandicci takımına 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.



Salon: PalaRiadoli


Hakemler: Igli Feshti (Arnavutluk), Erko Varblane (Estonya)


Scandicci: Malinov, Natalia, Lubian, Antropova, Pietrini, Ana Beatriz, Castillo (L)


Aydın BBSK: Güldeniz, Stevenson, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Eylül (L) (Melis (L), Emine, Ezgi, Duygu)


Setler: 25-14, 25-15, 25-22


Süre: 78 dakika (22,27,29)

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