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Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı finalde

Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya’nın CSM Lugoj takımını 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.


Aydın ekibi, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Savino Del Bene Scandicci (ITA) - RC Cannes (FRA) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Salon: I.K. Ghermnescu


Hakemler: Andreas Daniil (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Miklos Horvath (Macaristan)


CSM Lugoj: Celic, Sredic, Strachinescu, Sakradzija, Canak, Barakova, Popovic (L) (Gemanariu, Popa (L), Filipas, G.Popa)


Aydın BBSK: Güldeniz, Emine, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Melis (L), Eylül (L) (Duygu, Pelin, Ezgi, Stevenson)


Setler: 25-23, 24-26, 25-22, 20-25, 9-15


Süre: 134 dakika (29,30,28,29,18)

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