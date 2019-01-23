Aydın Güven Gürkan mezarı başında anıldı

Dr. Aydın Güven Gürkan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Tuzla Mezarlığı'nda düzenlenen törende konuşan Ekrem İmamoğlu, sosyal demokrasinin temsilcisi olacağını vurguladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 2006 yılında hayatını kaybeden SHP eski genel Başkanı Aydın Güven Gürkan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle Tuzla Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. CHP Tuzla ilçe örgütü ve Gürkan'ın ailesi ile yakınlarının katıldığı törende konuşan Ekrem İmamoğlu, Gürkan'ın sosyal demokrasi için vermiş olduğu mücadeleye dikkat çekti. İmamoğlu, “Kendisine rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Türkiye demokrasisinin, Türkiye siyaset sürecinin belki de en önemli ve sorunlu döneminde sosyal demokrasi adına hizmeti geçen ve büyük bir mücadele veren Aydın Güven Gürkan'ın kabrindeyiz. Dualarımızı edeceğiz ama öncesinde minnet duygularımızı dile getirelim. Saygın duruşu, bugünkü sosyal demokrat tavırların ve ilkelerin tekrar olgunlaşıp bu güne ulaşması adına o günlerde göstermiş olduğu tavır unutulmaz. Burada bulunan kıymetli dostlarına ve onunla beraber siyaset yapma şansına erişmiş olanlara başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Umuyorum bizler de sosyal demokrasinin bugünkü temsilcileri olarak, bu ilkelerin her zaman savunucusu ve ilerleyen günlerde de en iyi şekilde temsil edicileri olalım. Bu bizim en önemli temennimiz. O zaman tahmin ediyorum Aydın Güven Gürkan ve onun gibi değerli kişilerin vermiş olduğu mücadele hak ettiği yeri bulmuş olacaktır. Bugün burada bulunmak benim için onur ve gururdur. Tekrar mekanı cennet olsun diyorum” diye konuştu.