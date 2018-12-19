Aydınlı Grup önümüzdeki döneme ilişkin büyüme planlarını açıkladı

Ocak 2017 tarihinden bu yana TMSF Kayyumluğu'nda yönetilen Aydınlı Grup, 2018 yılını 2 milyar TL'nin üzerinde bir ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. Halihazırda Türkiye dahil 43 farklı ülkede 618 mağazasıyla faaliyetlerini sürdüren grubun hedefi, 2023 yılına kadar 930 mağazaya erişerek, 5 milyar TL'lik ciroya ulaşmak.

Türkiye'nin en büyük hazır giyim perakendecilerinden Aydınlı Grup, gelenekselleşen Tedarik Zinciri Buluşmaları'nın dördüncüsünü gerçekleştirdi. Aydınlı Grubu'nun tüm tedarikçi, müşteri ve çözüm ortaklarının katıldığı etkinlikte, grup bünyesindeki markaların 2018 yılı performansı, 2019 yatırım ve büyüme stratejileri ile 2023 vizyonu paylaşıldı. 'Sürdürülebilir Başarı İçin El Ele' mottosuyla düzenlenen zirveye, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı ve Aydınlı Grup CEO'su Mustafa Erbey ile birlikte TMSF ve şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

"Kredilleri başka yerlerde kullanmışlar"

TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada, "Grup, 25 Ocak 2017 tarihinden beri TMSF bünyesinde faaliyet gösteriyor. Aydınlı Grubunun piyasa değeri 14 milyar TL'yi buluyor. Şirketin ekonomik ve ihracat alanındaki performansını arttırarak yolumuza devam ediyoruz. İşleyen makineyi daha iyi işletiyoruz. Hazır giyimdeki performans inşaat grubunda yok. Hedefimiz inşaat alanında da beklenen performansı sağlamak. Biz bu şirketi devraldığımızda 185 milyon euro borç vardı. Sonra incelediğimizde paraların değişik yerlerde kullanıldığını gördük" dedi.

"Büyümeye devam ediyoruz"

Aydınlı Grup CEO'su Mustafa Erbey, toplantıda yaptığı açıklamada, "Türkiye, demografik özellikleri, dinamik ekonomisi ve Avrupa pazarı içindeki konumuyla yatımcılar acısından cazip bir ülke olma özelliğini koruyor. Özellikle üretim ve ihracatı kaldıraç olarak kullanarak, katma değeri yüksek üretime ağırlık verip istikrarlı büyümemizi sürdürmek istiyoruz. Amacımız; ülkemiz için üretmeye ve değer oluşturmaya çalışmak. Girişimcilik ve inovasyon gibi DNA'mızın yapı taşlarını oluşturan değerlerimizin rehberliğinde yurtiçinde ve yurtdışında büyümeyi planlıyoruz. Halihazırda Türkiye ve yakın coğrafyanın önemli oyuncularından biri konumundayız. Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn, Pierre Cardin Lingerie, Aydınlı ve Aymerkez markalarımızdan oluşan toplam 618 mağaza ile 2018 yılını kapatmaya hazırlanıyoruz. Mağazalarımızın 335 tanesi yurtiçinde, 283 tanesi ise yurtdışında faaliyet gösteriyor. 2023 yılında hazır giyim perakendesi alanında Türkiye ve yakın coğrafyanın en başarılı üç oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

"2018 yılını 2 milyarın üzerinde ciro ile kapatacağız"

Şirketin 2018 yılı performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydınlı Grup CEO'su Mustafa Erbey, "Disiplinli yönetim anlayışımız doğrultusunda, teknolojik altyapı, verimlilik, organizasyon ve insan kaynağına yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede güçlü bir bilanço ile başarılı finansal sonuçlara ulaştık. Şirketlerimiz faaliyet gösterdiği alanlarda başarılı sonuçlar alarak ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyor. Ocak-Ekim 2018 dönemini kapsayan yılın 10 ayında ciromuz 1.8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2018 yılını 2 milyar TL'nin üzerinde bir ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. 2017 yılını ise 1.3 milyar TL'lik bir ciro ile tamamlamıştık. Rakamlar, ciromuzun geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 51 arttığını gösteriyor. Başarılı büyüme performansımız ihracat rakamlarımıza da yansımış durumda. Buna göre 2018 yılını bir önceki yıla kıyasla yüzde 52'lik bir artışla 378 milyon TL'lik bir ihracat ile kapatmayı hedefliyoruz. 2017 yılında ise 248 milyon TL ihracat yapmıştık. Mevcut piyasa koşullarında ülke ekonomisine ihracat ile katkı sağlamaktan dolayı çok memnunuz. Başarılı ihracat performansımızla sektördeki birçok markaya örnek teşkil ettiğimize inanıyorum. Öte yandan artan mağaza sayımız ile yeni istihdam olanakları da oluşturduk. Bugün 4 bin 631 kişilik istihdam sağlıyoruz” dedi.

"2023'te 930 mağaza ile 5 milyar TL ciro hedefliyoruz"

Grubun 2023 projeksiyonuna da değinen Erbey, "Moda perakendeciliği alanında yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Evrensel olarak kabul gören bir kurum kültürü ortaya koyarak dünya çapında örnek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda hem perakende hem de inşaat sektöründeki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle doğru orantılı olarak ihracat oranlarımız artırmak istiyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılında 5 milyar TL'yi aşan bir ciro hedefimiz bulunuyor. Ayrıca ihracat hacmimizin toplam ciro içindeki payını yüzde 20'ye yükselterek 1 milyar TL'nin üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Aynı büyüme hamlemizi perakende sektöründe sürdürerek mağaza sayımızı 930'a çıkarmayı hedefliyoruz. Mağazalarımızın 438 tanesi yurtiçinde, 492 tanesi ise yurtdışında olacak" ifadelerini kullandı.

Hazır giyim sektöründe elde ettikleri başarıyı inşaat ve enerji sektörüne taşıyarak bu alandaki yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Erbey, yaşam alanları ve doğa ile iç içe olan sosyal imkanlarıyla fark oluşturan yapımı tamamlanmış Vadi İstanbul, Vadistanbul Teras ve Vadistanbul Park, Koru Florya Yaşam ve Ticaret Merkezi, Vadipark Seyrantepe, Güneştepe İçdaş ve son olarak yapımı devam eden Aydınlı İnşaat'ın tek firma olarak yükleniciliğini üstlendiği Kozyatağı A Rezidans Projesi gibi yatırımlarımızla ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"2 yılda 50 milyon euro borç ödedik”

Aydınlı CEO'su Mustafa Erbey, "Enflasyonla Toptekün Mücadele Programı gibi hükümetimizin aldığı kararlara destek olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 42 yıllık Aydınlık Grubu tarihinde en yüksek ciroya eriştik. Kar marjımız 2018'de yüzde 25'e ulaştı. Grubu aldığımızda yüzde 22 seviyesindeydi. Hazır giyimde böyle bir karlılık yok” dedi.

Grubun borç durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erbey, “Aydınlı Grubu'nun 185 milyon euro borç ile devraldık. İki yılda 50 milyon euro borç ödedik. Bu ay sonunda TMSF'nin de desteğiyle 10 milyon euro daha borç ödeyeceğiz. Böyle toplam borç oranımız 125 milyon euroya düşmüş olacak.”

"Aydınlı'da ağlamayı yasakladık"

Bu yüksek büyümenin nasıl sağlandığına yönelik soruya da Sarı şu cevabı verdi: “Aydınlı Grubun'da ağlamayı ve mazeret üretmeyi yasakladık. Biz devraldığımızda 3 bin 700 olan çalışan sayısını yurtdışı ile birlikte 5 bin 200 çıkardık. 2019'da toplam çalışan sayımızı 6 bin rakamının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz".

"2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirdiklerimiz bizler adına çok onur ve gurur vericiydi"

Ayrıca Aydınlı Grup CEO'su Mustafa Erbey, İHA'ya yaptığı açıklamada; 25 Ocak 2017 tarihi itibariyle grubun yönetiminde olduğunun altını çizerek, "2017 yılında grubumuzun kar marjımız yüzde 22 idi. Yüzde 51 seviyesine şirketimizi grubumuzu büyüterek değer üretmiş bulunmaktayız. Aynı şekilde 2018 yılı içerisinde ihracatımızı yüzde 52 değer üreterek bugünlere kazandırmış bulunmaktayız. Mağaza sayımız 2016 yılında 528 olan 2 yılın sonunda 90 mağaza ilavesiyle bugün 618 rakamlarına ulaştı. 2019 yılı içerisinde de bu sayı 650 bantlarında görüyor olacağız. 2019 beklentilerimiz ya da 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirdiklerimiz bizler adına çok onur ve gurur vericiydi. Başarıları bizler tüm arkadaşlarımızla tüm paydaşlarımızla imza attık ve olumsuzlukların ya mazeret üretmenin ötesinde başarı üretme gayreti içerisinde bu 2 yılı çok ciddi süreçlerle destekledik bu noktalara getirdik" dedi.

"Büyüme rakamımızı 2019'da da koruyarak garantimizi şimdiden veriyor olabilirim"

2019'da kendilerini çok zor değil ama çok güzel gelecek güzel başlangıçlar beklediğini kaydeden Erbey, "Çok yeni stratejilerle 2018'de gerçekletirmiş olduğumuz büyüme oranımızı ve agresif büyüme rakamımızı yüzde 51 yurt içi yüzde 52 yurt dışı olan büyüme rakamımızı 2019'da da koruyarak garantimizi şimdiden veriyor olabilirim. 2016'da grubu devraldığımız zaman grubumuzun cirosu 1.3 milyar TL seviyesindeydi ve karşılığında 185 milyon euro gibi borç gerçeğimiz vardı. Bugün itibari ile bu euro gerçeğimiz 135 milyon euro seviyelerine çekildi. 50 milyon euro kredi kapaması gerçekleştirilerek ve ciro rakamımız 1.3 seviyelerinden 2 milyarı geçmiş bulunmakta. Gelecek günlerle tek söyleyeceğimiz tek doğru var. Yarınlara hep birlikte süreçlerimizi hazırlamalıyız. Kendi şirketlerimizi kendi gruplarımızı kendi dinamitlerimizi doğabilecek bütün olumsuzluklara karşı şimdiden önlemlerimizi alarak ilerletebiliriz" diye konuştu.