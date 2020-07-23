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Aydınlığa kavuşan Ayasofya Üsküdar'dan görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya, ilk kez kılınacak cuma namazı öncesi aydınlatılırken, eşsiz manzara Üsküdar’dan görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya, ilk kez kılınacak cuma namazı öncesi aydınlatılırken, eşsiz manzara Üsküdar'dan görüntülendi.


Kültür ve Turizm Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya, 86 yıl sonra ilk kez yarın cuma namazıyla ibadete açılacak. Yarın cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya, bir gece öncesinden şerefelerle aydınlatıldı. Bu güzel manzara, Üsküdar'dan izleyenleri mest etti.

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