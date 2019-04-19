"Aydınlık Bir Şehir" resim yarışmasında başvurular sona eriyor

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TREDAŞ) ilkokul çağındaki çocuklara yönelik düzenlediği “Aydınlık Bir Şehir” temalı resim yarışmasına başvurular 25 Nisan'da sona eriyor.

TREDAŞ'ın çocukların enerji tasarrufu kültürüyle yetişebilmesi için geçtiğimiz yıl ilk adımını attığı “Aydınlık Bir Şehir” temalı resim yarışmasında başvurular 25 Nisan'da sona eriyor. Bu yıl 2.'si düzenlenen ve Edirne, Tekirdağ, Kırklareli genelindeki resmi/özel tüm ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasıyla çocukların enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmesi amaçlanıyor. Projeyle gelecek nesillerin büyüdüklerinde yaşadıkları alanın ve ülkenin enerji tasarruflarına yön verebilmesi için farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Başvuruların 25 Mart-25 Nisan tarihleri arasında yapılacağı yarışmada öğrenciler, enerji tasarrufunu anlattıkları eserlerini kendi okul müdürlüklerine teslim edecek. Okul müdürlükleri de eserleri posta ile TREDAŞ'a ulaştıracak. Yarışmaya başvuran eserler, belirlenen jüri ve konunun uzmanları tarafından değerlendirilecek. Kazanan yarışmacılar, 7 Mayıs tarihinde www.tredas.com.tr adresinden duyurulacak. Dereceye giren çocuklara bisiklet, scooter ve tablet hediye edilecek. Ayrıca sergilenmeye değer eserlerden oluşan bir resim sergisi açılacak.