Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da Anadolu Yakasında etkili olan kar yağışı Aydos Ormanlarında da etkisini gösterdi. Aydos tepesine kısa süreliğine klapa lapa kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da Anadolu Yakasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Maltepe, Kartal, Pendik ve çevre ilçelerde yağan kar, Aydos Ormanlarında da etkisini gösterdi. Aydos tepesine kısa süreliğine lapa lapa kar yağdı.