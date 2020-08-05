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Aydos Ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydos Ormanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın söndürme helikopterinin ve itfaiyenin yanı sıra vatandaşların da kazma küreklerle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.


Pendik Aydos Ormanında saat 11.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına aynı zamanda yangın söndürme helikopteriyle havadan da müdahale edildi. Çevredeki vatandaşlar da kazma ve küreklerle yangının olduğu alanda itfaiyenin çalışmalarına destek verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.


Yangına şahit olan bir vatandaş, “Oturuyordum. Dumanları gördüm, arkadaşlarımı aradım. İtfaiye geldi kısa sürede müdahale etti” dedi.

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