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Aydos Ormanı'nda havai fişek nedeniyle yangın çıktı

Kartal’ta bulunan Aydos Ormanı’nda havaya atılan havai fişek nedeniyle yangın çıktı.

Kartal'ta bulunan Aydos Ormanı'nda havaya atılan havai fişek nedeniyle yangın çıktı. Yangına sebebiyet veren şahıslar kısa sürede yakalanırken, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Kartal'ta bulunan Aydos ormanlarında iddiaya göre birkaç şahsın havaya attığı havai fişekler nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Havai fişekler kullanarak yangına sebebiyet veren şahıslar ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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