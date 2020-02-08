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Aydos Ormanı'nda hayran bırakan kar manzarası havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, megakenti beyaza bürüdü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, megakenti beyaza bürüdü. Aydos Ormanı ve çevresinde de oluşan kar manzarası kendisine hayran bıraktı. Beyaza bürünen Aydos Ormanı ve çevresi havadan görüntülendi.


İstanbul'da gece saatlerinden itibaren ara ara etkili olan kar yağışı nedeniyle megakentte kar manzaraları oluştu. Aydos Ormanı'nda ağaçlar, otluk alanlar ile çevresindeki binaların çatıları, bahçeler ve yollar beyaza büründü. Kar yağışıyla beraber oluşan manzara görenleri kendisine hayran bıraktı.


Aydos Ormanı'nda hayran bırakan kar manzarası drone ile havadan görüntülendi.

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