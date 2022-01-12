Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı'nda ise karla karışık yağmur etkisini gösterdi. Kar yağışı havadan görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbulluları uyardı. Ve beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde sulu kar şeklinde etkili olmaya başladı. Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı'nda da kar yağışı etkisini gösterdi. Aydos Ormanında etkili olan kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.