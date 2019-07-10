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Aydos ormanında korkutan yangın

Kartal Aydos’ta ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kartal Aydos'ta ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken helikopterle havadan da müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


Kartal Aydos'ta ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı görüldü. Yangına aynı zamanda helikopterlerle havadan da müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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