Ayedaş, İstanbul'a 8 yılda 3 milyar liralık yatırım yaptı

İstanbul Anadolu Yakası'nda kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Ayedaş, elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ayedaş, 2013'teki özel sektöre devrinden 2021 yılı sonuna kadar hizmet bölgesinde 3 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdi. Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren şirket, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.

Şirketin çalışmaları ve yatırımları hakkında şu bilgiler verildi:

3 milyar lira tutarındaki yatırımlarına ek olarak şirket, 2017-2021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 209 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmaları kapsamında 24 bin 872 kilometre havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 30 bin 206 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.

Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3. şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana İstanbul Anadolu Yakası'nın gücüne güç kattı.

Yer altı şebeke uzunluğu 1.5 katına çıkarıldı, 170 bine yakın arıza giderildi

Şirket bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 67, trafo kurulu gücünü ise yüzde 31 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu.

Bu kapsamda İstanbul Anadolu Yakası'na bin 612 megavat kurulu gücünde olan 955 adet trafo, 3 bin 283 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı ve 2 bin 248 kilometre yeraltı orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi. Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan şirket, 8 yıldır hizmet verdiği İstanbul Anadolu Yakası'nda 169 bin 316 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

10 milyonu aşkın müşteri talebi karşılandı

Şirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü. Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren şirket, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.

Şirket, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 175 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Müşteriler için geliştirilen farklı kanallar olan; 186 Çağrı Merkezi, Ayedaş 186 Mobil Uygulaması, Ayedas.com.tr Web Sitesi, 0(216) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 10 milyon 234 bin başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.