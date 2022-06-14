Ayedaş'tan Adalar'ın enerjisine 100 milyon liralık deniz altı yatırımı

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Ayedaş, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı hedefi kapsamında İstanbul'un simgelerinden Adalar ilçesi için alt yapı yatırımını hayata geçirdi.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren İstanbul Anadolu Yakası EDAŞ (Ayedaş), İstanbul'un simgelerinden olan Adalar ilçesi için 2021 yılında çalışmalarına başladığı deniz altı yatırımlarını 2022 yılının ilk yarısında tamamladı. Şirket, yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen ve özellikle hafta sonu yoğun bir iç turizm hareketine sahip olan Adalar ilçesinde, 5 katına kadar ulaşan enerji tüketimini karşılayabilme amacıyla hatların güçlendirilmesi için yeni yatırımlar planladı. Bu kapsamda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla yatırım çalışmalarını sürdüren şirket, 100 milyon TL tutarındaki enerji yatırımını gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

Deniz altına toplam 13 kilometrelik kablo döşendi

Şirket üç fazdan oluşan yatırım kapsamında; Dragos ile Burgazada arasında yaklaşık 7 kilometre, Dragos ile Heybeliada arasında yaklaşık 4,5 kilometre ve Büyükada ile Heybeliada arasında yaklaşık 1,5 kilometre olmak üzere toplamda 13 kilometrelik orta gerilim deniz kablosu tesis etti.

Son teknoloji ürünü kablolar kullanıldı

Şirketin gerçekleştirdiği yatırım kapsamında tesis edilen kabloların, tedarik sürekliliğini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için son teknoloji yöntemlerine göre ve deniz altı koşullarında uzun yıllar çalışmaya uygun olarak üretimi sağlandı. Tek parça olarak tesis edilerek hizmete alınan kablolar sayesinde, Adalar ilçesinin elektrik tedarik sürekliliğine ilişkin risklerin minimum seviyeye indirilmesi hedeflendi.

Daha önce de kapasite artışı ve tedarik sürekliliğini sağlamak adına, 2014 ve 2020 yılları arasında Adalar İlçesi'nde yatırımlar yapan şirket, yaklaşık 32 kilometre orta gerilim deniz kablosu, bağlantılarının yapılması için yaklaşık 7 kilometre orta gerilim kara kablosu, bir adet Dağıtım Merkezi ve bir adet güç trafosu tesis ederek kullanıcılarının hizmetine sunmuştu.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirketin, ayedas.com.tr, Ayedaş 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ettiği belirtildi.