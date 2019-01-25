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AYEDER'den Başkan Altınok Öz'e ziyaret

Anadolu Avrupa Yakası Erzincanlılar Derneği (AYEDER), Kartal Belediye Başkanı Op.

Dr. Altınok Öz'ü makamında ziyaret etti.


Ziyarette Anadolu Avrupa Yakası Erzincanlılar Derneği Başkanı Gürsel Sarımaden ve dernek yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Dernek Başkanı Sarımaden, misafirperverliğinden dolayı Başkan Altınok Öz'e teşekkür ederek ilçede devam eden çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Öz ise sivil toplum kuruluşlarının kent için büyük önem taşıdığını vurguladığı konuşmasında Kartal'daki tüm hemşehri derneklerine olduğu gibi AYEDER'e olan desteklerinin de devam edeceğini kaydederek, ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

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