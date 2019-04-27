Ayew ıslıklandı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertli futbolcu Andre Ayew’e tribünler ıslıklayarak tepki gösterdi.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertli futbolcu Andre Ayew'e tribünler ıslıklayarak tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında tribünler Andre Ayew'e tepki gösterdi. Oyun içerisindeki top kayıplarıyla tepki gören Ganalı futbolcu tribünler tarafından ıslıklandı. Müsabaka içinde top Ayew'e geldiği her anda sarı-lacivertli taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi.