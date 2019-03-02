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Ayew, M.Başakşehir maçında cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.


Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Bu müsabakada sarı kart gören Andre Ayew, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta deplasmanda oynanacağı M.Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Müsabakanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Ganalı futbolcu, aynı dakikada Saadane'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılmıştı.

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