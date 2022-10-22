Ayhancan Güven, ADAC GT Masters 2022 serisinin son haftasına galibiyetle başladı

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters serisinin son yarış haftasının ilk gününde birinci oldu. Hockenheimring'de gerçekleştirilen yarışta takım arkadaşı Christian Engelhart ile harika bir sürüş ortaya koyan Ayhancan Güven damalı bayrağı birinci sırada geçti.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters'ta sezonun son ayağında önemli bir başarıya imza attı. Bu sene başında dünyanın en iyi pilotlarının yer aldığı ‘FIA altın pilot' kategorisine yükselen Ayhancan Güven, ADAC GT Masters 2022 serisinin son yarış haftasına galibiyetle başladı.

Ayhancan Güven'in takım arkadaşı Christian Engelhart yarışa beşinci çizgiden başladı. Takım arkadaşı Christian Engelhart'dan otomobili beşinci sırada teslim alan Ayhancan Güven yarış boyunca olağanüstü bir sürüş ortaya koyarak damalı bayrağın altından birinci sırada geçmeyi başardı. Zorlu seri ADAC GT Masters'da son yarış yarın TSİ 14.00'da koşulacak.