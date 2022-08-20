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Ayhancan Güven ADAC GT Masters serisinde ilk galibiyetini aldı

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters serisinin beşinci yarış haftasının ilk gününde birinci oldu.


Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olan Ayhancan Güven, dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters'ta sezonun beşinci ayağında önemli bir başarıya imza attı. Bu sene başında dünyanın en iyi pilotlarının yer aldığı 'FIA altın pilot' kategorisine yükselen Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin beşinci ayağında galibiyet aldı.


Ayhancan Güven'in takım arkadaşı Christian Engelhart yarışa ilk çizgiden başladı. Takım arkadaşı Christian Engelhart ile yağmur altında geçen yarış boyunca olağanüstü bir sürüş ortaya koyan Red Bull sporcusu Güven'in takımı damalı bayrağın altından birinci sırada geçti.


Zorlu seri ADAC GT Masters'da bir sonraki yarış yarın TSİ 14.00'de koşulacak.

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