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Ayhancan Güven, Belçika'da zirvede

Türkiye’nin başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa’da dördüncü ayağın ikinci yarışında zafere ulaştı.

Türkiye'nin başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'da dördüncü ayağın ikinci yarışında zafere ulaştı.


Türk pilot Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'da dördüncü ayağın ikinci yarışında birinciliği kimselere bırakmadı. Dün Belçika'nın ikonik pisti Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilen ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıkan Porsche Junior pilotu Ayhancan Güven, bugün koşulan ikinci yarışta ise zirvenin sahibi oldu ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.


Yarışa pole pozisyonunda başlayan Güven, baştan sona lider götürdüğü yarışı en yakın rakibine 3,4 saniye fark atarak damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu. Porsche Carrera Cup Fransa'da beşinci ve son ayak 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barcelona'da koşulacak.

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