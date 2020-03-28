Ayhancan Güven, Formula 1 pilotlarıyla yarıştı

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 'Real Racers Never Quit' yarış serisinin 3. ayağında, Max Verstappen, Lando Norris ve Juan Pablo Montoya gibi ünlü Formula 1 yarışçıları ile yarış simülasyonunda mücadele etti.

Oyunseverler ve Red Bull sporcularını bir araya getiren Red Bull Gaming Ground Home bu kez hız tutkunlarını ağırladı. Türkiye'nin en başarılı genç motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 'Real Racers Never Quit' yarış serisinin 3. ayağında, Max Verstappen, Lando Norris ve Juan Pablo Montoya gibi ünlü Formula 1 yarışçıları ile yarıştı.

Bütün dünyada motor sporlarına hasret kalınan bu günlerde Ayhancan Güven'in simülasyon yarışları Red Bull Gaming Ground Home'da devam edecek.