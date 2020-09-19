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Ayhancan Güven, Le Mans'da podyumda

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa’nın ikinci ayağında podyuma çıktı.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın ikinci ayağında podyuma çıktı. Le Mans Pisti'nde sahne alan Ayhancan Güven, damalı bayrağın atından üçüncü sırada geçerek şampiyonadaki ikinci podyumuna ulaştı. Ayhancan, bu sonuçla Fransa Şampiyonası'nda ise liderliğe yükseldi.


Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın ikinci ayağında podyuma çıktı. Şampiyonanın açılışını birincilikle yapan Ayhancan, Le Mans Pisti'nde koşulan üçüncü yarışta bu kez üçüncülüğe ulaştı. Mücadeleye 4. cepten başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 45 dakika sonunda damalı bayrağın altından geçen üçüncü pilot olarak podyuma çıkmayı başardı. Güven, bu sonuçla Fransa Şampiyonası'nda liderliğe yükseldi.



Ayhancan Güven: “Şampiyonluk amacımıza doğru bir adım daha attık”


Zorlu bir seriye birincilikle başladıklarını hatırlatan Ayhancan Güven, “Bu hedeflerimize ne kadar odaklandığımızı gösteriyordu. Le Mans'da yağmur altında zor bir yarış geçirdik. Burada hata yapmamak ve puan almak önemliydi. Son tura kadar da liderlik için şansımızı zorladık. Fransa Şampiyonası'nda liderim. Bu başarıda bana inanan ve destek veren, her an benim yanımda olan herkesin emeği var. Önümüzde daha çok yarış var ve biz şampiyonluk elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Porsche Carrera Cup Fransa'nın üçüncü ayağı 2-4 Ekim tarihleri arasında Paul Ricard Pisti'nde koşulacak.

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