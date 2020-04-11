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Ayhancan Güven, Red Bull Gaming Ground @HOME'da dayanıklılık mücadelesi veriyor

Oyunseverler ve Red Bull sporcularını bir araya getiren Red Bull Gaming Ground @HOME bir kez daha hız tutkunlarını ağırlayacak.


Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @Home ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ‘simRacing' yarış serisinde Almanya'nın Yeşil Cehennem lakaplı Nürburgring pistinde rakiplerine meydan okuyacak. 4 saat sürecek yarışta takımlar iki pilotla yarışa katılıp, yarış ortasında pilot değiştirecekler. Ayhancan Güven'e ikinci pilot olarak Gün Taşdelen'in eşlik edeceği mücadele 12 Nisan saat 15.30'da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak.

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