Ayhancan Güven zaferle başladı

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın 12 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ilk yarışında Magny-Cours'da tarihi bir zafer elde etti. Porsche Carrera Cup Fransa'da ikinci ayak 19 Eylül'de Le Mans'da koşulacak.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın 12 Eylül'de gerçekleştirilen ilk yarışında tarihi bir zafer elde etti. Takvimin ilk yarışında Magny-Cours'da piste çıkan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, üçüncü cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından geçen ilk pilot olmayı başardı.

Porsche Carrera Cup Fransa'da heyecan bugün de Magny-Cours'da devam etti. Sezonun 2. yarışında Ayhancan Güven, yarışı 5. sırada tamamladı. Porsche Carrera Cup Fransa'nın ikinci ayağı olan Le Mans 19 Eylül'de koşulacak.