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Ayhancan Güven'den Bahreyn'de çifte zafer

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn’in 3.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 3. ve 4. yarışında zafere ulaştı.


Şampiyonada ilk kez yarışan Ayhancan Güven, Bahreyn Uluslararası Pisti'nde koşulan sezonun 3. ve 4. yarışlarında zirvenin sahibi oldu. Formula 1'in destek yarışlarından birisi olarak gerçekleştirilen Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'e özel davet alarak katılan Ayhancan Güven, iki yarışa da pole pozisyonunda başladı. Cumartesi ve pazar günkü yarışlarda hatasız sürüşlere imza atan Güven, podyumun zirvesini kimselere bırakmadı.

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