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Ayhancan Güven'den Fransa'da çifte podyum

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa’nın üçüncü ayağında iki kez podyuma çıktı.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın üçüncü ayağında iki kez podyuma çıktı.


Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın üçüncü ayağında iki kez podyuma çıktı. Şampiyonanın açılışını birincilikle yapan Ayhancan Güven, bugün Paul Richard Pisti'nde koşulan beşinci yarışta ve altıncı yarışta üçüncü oldu.


Sabah yağmur altında gerçekleştirilen yarışa harika bir başlangıç yapan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yarışın son saniyelerine kadar yerini korumayı başararak son turda yaptığı atakla damalı bayrağın altından geçen üçüncü pilot oldu.


Öğleden sonra TSİ 16.00'da başlayan altıncı yarışa ise 2. cepten başlayan Porsche Junior pilotu, güçlü bir sürüş sergileyerek yarışı 3. sırada tamamladı ve aynı gün ikinci kez podyuma çıkarmaya başardı.


İki sene önce şampiyona podyumunda yer alan ve geçen sene kupayı kazanma başarısı gösteren Güven, bu sene de zirveyi kimseye bırakmak istemiyor. Özellikle pole pozisyonunda başladığı yarışları domine etmeyi başaran yıldız pilot, bu sezon Porsche Mobil1 Supercup'ta da üçüncü olarak şampiyona podyumunda yer almayı başarmıştı.


Porsche Carrera Cup Fransa'da dördüncü ayak 16-18 Ekim tarihlerinde Belçika'da koşulacak.

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