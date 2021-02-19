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Aykut Kocaman'dan 2 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri Göztepe müsabakasının 11’inden 2 değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri Göztepe müsabakasının 11'inden 2 değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.


Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Sakatlıklar sebebiyle adeta kadro kurmakta zorlanan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor mücadelesinde geçen hafta İzmir'de 2-1 yenildikleri Göztepe maçının 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Kocaman, Youssouf Ndayishimiye ve Muhammed Sarıkaya'nın yerine Mehmet Topal ve Rafael'i sahaya sürdü.


Başakşehir'in, Trabzonspor müsabakası 11'i şöyle:



“Mert Günok - Rafel, Duarte, Epureanu, Hasan Ali - Azubuike, Mehmet, Deniz, Berkay, Fernandes - Crivelli”

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