Aykut Kocaman'dan 2 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz haftaki Kasımpaşa mücadelesinin 11'inden 2 değişiklik yaparak Aytemiz Alanyaspor karşısına çıktı.

Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir, sahasında A.Alanyaspor ile karşılaşıyor. Bu zorlu müsabakada turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, geride kalan haftada deplasmanda 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının 11'inden 2 değişiklik yaptı.

Kocaman, orta sahada Mehmet Topal - Mahmut Tekdemir, santrfor bölgesinde de Chadli - Gulbrandsen değişikliklerine gitti.

M.Başakşehir'in Kasımpaşa karşılaşması 11'i şöyle:

“Volkan-Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali - Mahmut, Tolga, Visca, Giuliano, Aleksic - Gulbrandsen”