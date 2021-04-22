Aykut Kocaman'dan 5 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe mücadelesinin 11'inden 5 değişiklik yaparak Kasımpaşa karşısına çıktı.

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bu zorlu müsabakada turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, geride kalan haftada Fatih Terim Stadı'nda 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının 11'inden 5 değişiklik yaparak Paşa karşısına çıktı.

Kocaman, savunma hattında Cemali, Ponck ve Ndayishimiye'nin yerine Uğur Uçar, Epureanu, Duarte 3'lüsüne şans verdi. Orta sahada kırmızı kart cezalısı olan Mahmut Tekdemir ile Mehmet Topal, santrfor bölgesinde de Crivelli ile Chadli yer değiştirdi.

M.Başakşehir'in Kasımpaşa karşılaşması 11'i şöyle:

“Volkan - Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali - Mehmet, Tolga, Visca, Giuliano, Aleksic - Chadli”