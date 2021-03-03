Aykut Kocaman'dan iki değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Antalyaspor maçının 11'inden iki değişiklik yaparak Konyaspor karşısına çıktı.

Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, geride kalan haftada dış sahada golsüz beraberlikle ayrıldıkları Antalyaspor mücadelesinin 11'inde yer alan ve söz konusu maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Duarte ile Gulbrandsen'in yerine Konyaspor müsabakasında bu bölgelerde Ömer Ali Şahiner ve Deniz Türüç'e şans verdi.

İstanbul temsilcisinde adı geçen oyuncular haricinde sakatlıkları süren Visca, Bolingoli ve Caiçara da Konyaspor'a mücadelesinde kadroda bulunmuyor.

Turuncu-lacivertlilerin Konyaspor maçı 11'i şöyle:

“Volkan - Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali - Mahmut, Mehmet, Deniz, Berkay, Aleksic - Crivelli”