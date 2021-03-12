Aykut Kocaman'dan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inden tek değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bu zorlu müsabakada Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geride kalan haftada Ankara'da 1-0 kazanarak 10 maçlık galibiyet hasretlerine son verdikleri Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'inden tek değişiklikle sahaya çıktı.

Kocaman, savunmanın sağında Ömer Ali'nin yerine Rafael'e görev verdi.

Turuncu-lacivertlilerde Caiçara, Bolingoli, Chadli, Mahmut, Gulbrandsen, J.Fernandes ve Duarte de sakatlıkları sebebiyle kadroda değil.

Başakşehir, Beşiktaş maçına şu 11'le çıktı:

“Volkan - Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali - Mehmet, Berkay, Deniz, Giuliano, Aleksic - Crivelli”