Aylardır sokak sokak kızını arıyor

İzmir'de yaşayan Zehra Köse, 20 yaşındaki kızı Buse Dirim'in evden kaçarak Esenyurt'a getirildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Kendisi de İstanbul'a gelerek aynı ilçede kızını sokak sokak arayan acılı anne Zehra Köse, “Aylardır kızımı arıyorum. Kızımın akli dengesi yerinde değil” dedi.

İzmir'de yaşadığı evden kaçan 20 yaşındaki kızını bulmak için İstanbul'a gelen anne Zehra Köse, aylardır kızından haber alamıyor. Aylardır kızının izini süren acılı anne, kızı Buse Dirim'in en son Esenyurt'ta görüldüğü iddiaları üzerine geldiği ilçede kalacak yeri ve kimsesi olmadığı için sokaklarda yaşıyor. İhtiyaçlarının bölgedeki esnaf ve vatandaşlar tarafından karşılandığı acılı anne Zehra Köse bir an önce kızından gelecek iyi haberi bekliyor.

Aylardır sokaklarda kızından gelecek iyi haberi bekleyen acılı anne Zehra Köse, “Kızım 20 yaşında akli dengesi yerinde değil. Kurban Bayramı günü Temmuz'un 23'ünde İzmir Bergama'dan kaçtı. O zamandan bu zamana kendisini arıyorum. Bu kızın aklı dengesi yerinde değil. Kızım yüzde 50 engellidir. Bir televizyon kanalına çıktım yayına bağlanan birisi kendisini Esenlerde otogarın önünde görmüş yanında kel bir adam varmış. Oradan bir tane taksiciye biniyorlar ve buraya Esenyurt'ta geliyorlar. Buradaki insanlara sorduğumda çok perişan olduğunu madde kullandığını söylediler. Hastanede yatıp kalkıyorum. 6 günden beri dışarıdayım. Burada karnımı doyuruyorlar. Buradaki esnaf bana sahip çıkıyor. Allah razı olsun kendilerinden. Bana yardımcı olursalar çok iyi olur ben burada dışarıda soğukta kaldım. Buradaki vatandaşlara resmini gösterdiğimde çok perişan olduğunu söylüyorlar. Bir tane kel kafalı adam varmış o adamın zorla kendisini götürdüğünü söylediler. O günden bugüne haber çıkmadı” dedi.

Acılı anneye kendi imkanlarıyla yardımcı olan Birdiyar Şahnazı, “Bu ablamız İzmir'den geldi 6 gündür buralarda kızı kaybolmuş. Biz esnaf olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emniyete, devlet teşkilatına hepsine haber verdik. Gören olursa bize yardımcı olmasını istiyoruz. Esnaf olarak elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Kendisini bugün evimde misafir edeceğim. Yemesi içmesi ve kıyafeti elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Görenler bilenler varsa lütfen yardımcı olmanızı istiyoruz. Burada kimsesi de olmadığı için birkaç gündür hastanede yatıyormuş. O yüzden bugün kendisini evimde misafir edeceğim" şeklinde konuştu.