Aylin Çetinkaya'dan maske kullanırken cilt bakımı ve makyaj önerileri

Ünlülerin Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya, maske kullanımının yaygın olduğu ve toplum sağlığı için de bu şekilde olması gerektiği şu günlerde cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu. Maske kullanımının makyaj alışkanlıklarını nasıl değiştireceğini de anlatan Çetinkaya, şu önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu:

“Maske kullanırken güneşten korunmayı unutmayın”

“Güneş koruyucu ürünlerin önemi bu yaz daha da artıyor” diyen Çetinkaya, “Yüzünüzde maske ile doğrudan güneş ışınlarına maruz kalırsanız ve güneş koruyucu ürün kullanmayı unutursanız kısa sürede yüzünüz iki farklı renkte olabilir. Yüzünüzün üst kısmı bronz, maske altında kalan bölümün daha açık renk olmasını istemiyorsanız en az 30 SPF güneş koruyucunuzu yanınızdan ayırmayın” dedi.

“Makyajı azaltın veya alternatif yöntemleri tercih edin”

Maske kullanırken makyaj yapılmasını önermediğini belirten Çetinkaya, ”Maskenin altına makyaj yaptığınızda, soluduğunuz karbondioksit, ısı ve nem sebebiyle bu makyaj gözeneklerinizin içerisine girerek tıkanmasına sebep olur. Ayrıca makyajın maske altında kalan bölümü maskeye bulaşacağı ve kısa sürede bozulacağı için hijyenik olmayan ortam oluşturacaktır. Bu sebeple makyaj kullanımını en aza indirgemeli, zorunlu olmadıkça makyaj yapmamalısınız. Bu süreçte dudaklarınız için kalıcı dudak renklendirme ve diğer kalıcı makyaj uygulamalarını kurtarıcınız olabilir” diye konuştu.

“Yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve yağsız nemlendiriciler kullanın”

Bu dönemde cildin nemlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Çetinkaya, “Maskeler yüzünüze sürterek zamanla cilt bariyerinin bozulmasına, tahrişe ve iltihaplanmaya yol açabilir. Ayrıca maskeler ciltte yağ, kir ve ter tutup akne, egzama ve gül hastalığı (rosacea) gibi durumların alevlenmesine yol açabilir. Eğer akneye yatkın bir cildiniz varsa, bu yaz sivilceler ile daha fazla uğraşabilirsiniz. Bu dönemde cildinizi korumak için sabah ve akşam cilt bakım rutinlerine devam edilmesi ve maske takmadan önce ve sonra yüzün ılık su ile yıkanması gerekiyor. Yüzünüzü yıkarken ılık su kullanın, sıcak veya soğuk su kızarıklığa neden olabilir. Ayrıca cildin nem bariyerini daha hassas hale getiren benzoil peroksit ve hidrokinon gibi sert bileşenlerden uzak durun ve şu dönemde yağsız nemlendiriciler kullanmaya özen gösterin” önerilerinde bulundu.