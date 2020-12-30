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Aylin Sözer'i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Maltepe’de öğretim üyesi Aylin Sözer’i vahşice öldüren katil zanlısı adliyeye emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de öğretim üyesi Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil zanlısı adliyeye emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde Aydın Üniversitesinde öğretim üyesi olan Aylin Sözer'in evinde öldüren zanlının Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgu işlemi tamamlandı. Polis merkezindeki ifade işlemleri tamamlanan katil zanlısı Kadir D. yoğun güvenlik önlemleri altından adliyeye sevk edildi. Zanlı Kadir D. adliyeye sevk sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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