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Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'tan gümüş madalya

Bakü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Bakü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı. Bu madalya, Türkiye'nin Aerobik Cimnastik Büyükler Kategorisi'nde kazandığı ilk madalya olarak da tarihe geçti.


Azebaycan'ın başkenti Bakü'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Aerobik Cimnastik Büyükler Kategorisi'nde tarihinin ilk madalyasını kazandı. Şampiyonada ter döken Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.


Türkiye'nin ikinci olduğu yarışmada birinciliği Macaristan elde ederken, Romanya ise kürsüde üçüncü sırada yer aldı.

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