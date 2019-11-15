Ayşe Özkan'ın, 'İlkimsin' şiir kitabı çıktı

Tokat Erbaalı şair Ayşe Özkan'ın ‘İlkimsin' adlı şiir kitabı piyasa çıktı.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Hemşirelik Fakültesi'nden mezun olan Tokat Erbaalı şair Ayşe Özkan'ın şiir kitabı raflardaki yerini aldı. Özkan'ın, 'İlkimsin' adını verdiği şiir kitabı, tüm kitapçılarda ve internet sitelerinde satışa sunuldu. Özkan, şiirlerinde Orhan Veli, Cemal Süreyya, Can Yücel, Atilla İlhan, Nazım Hikmet, Ataol Behramoğlu, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ahmet Arif, Cahit Sıtkı Tarancı, Gülten Akın ve Ülkü Tamer'den etkilendiğini ifade ediyor.

1969 Erbaa doğumlu olan Ayşe Özkan iki çocuk annesi. Özkan, Samsun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak çalışmakta.