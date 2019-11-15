İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayşe Özkan'ın, 'İlkimsin' şiir kitabı çıktı

Tokat Erbaalı şair Ayşe Özkan’ın ‘İlkimsin’ adlı şiir kitabı piyasa çıktı.

Tokat Erbaalı şair Ayşe Özkan'ın ‘İlkimsin' adlı şiir kitabı piyasa çıktı.


Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Hemşirelik Fakültesi'nden mezun olan Tokat Erbaalı şair Ayşe Özkan'ın şiir kitabı raflardaki yerini aldı. Özkan'ın, 'İlkimsin' adını verdiği şiir kitabı, tüm kitapçılarda ve internet sitelerinde satışa sunuldu. Özkan, şiirlerinde Orhan Veli, Cemal Süreyya, Can Yücel, Atilla İlhan, Nazım Hikmet, Ataol Behramoğlu, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ahmet Arif, Cahit Sıtkı Tarancı, Gülten Akın ve Ülkü Tamer'den etkilendiğini ifade ediyor.


1969 Erbaa doğumlu olan Ayşe Özkan iki çocuk annesi. Özkan, Samsun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak çalışmakta.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.