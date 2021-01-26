Ayşegül Sönmez ile 'Türk Resminin İçinde' serisi sanatseverlerle buluşacak

Sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez'in hazırlayıp sunduğu 'Türk Resminin İçinde' başlıklı seride, Türkiye İş Bankası'nın 1940'lı yıllardan bu yana oluşturduğu sanat eserleri koleksiyonundan seçilen yapıtlar ile sanatçıların hayat hikayelerinden anekdotlar konu ediliyor.

21'inci sezon etkinliklerini çevrimiçi olarak sanatseverlerle buluşturan Sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez'in hazırlayıp sunduğu 'Türk Resminin İçinde' başlıklı seride, Türkiye İş Bankası'nın 1940'lı yıllardan bu yana oluşturduğu sanat eserleri koleksiyonundan seçilen yapıtlar ile sanatçıların hayat hikayelerinden ilginç anekdotlar konu ediliyor. 'Türk Resminin İçinde' videoları, sanatçının yaşadığı dönemin kültür ve sanat atmosferine dair ipuçları sunarken, benimsedikleri üslup ve üretimleri inceleme imkanı tanıyor.

İzleyiciler, peyzaj temalı ilk video serisi ile tarih ve günümüz, kültür ile tabiat arasındaki bağlantıyı gözlemleme fırsatı yakalıyor. Manzaranın bir belge olmaktan öte duyguları da barındırdığını ifade eden Ayşegül Sönmez'in peyzaj temalı videolarında Nejad Devrim, Mahmut Cuda, Zeki Kocamemi, Eşref Üren ve Ömer Uluç'un yapıtları anlatılıyor. Ücretsiz olarak sanatseverlerin ilgisine sunulan serinin bir sonraki teması natürmort olacak. Resim sanatını ve sanatçılarını daha yakından tanımak isteyenler için hazırlanan videolarda, Sönmez 'Doğayı öldürmek mümkün mü?' sorusundan yola çıkarak sanat eserlerine yansıyan ekolojik değişimi farklı bir bakış açısıyla yeniden yorumlayacak. Bu seride İbrahim Çallı, Leopold Levy, Leyla Gamsız, Refik Epikman, Selim Turan ve Şeker Ahmet Paşa gibi usta sanatçıların eserlerine değinilecek.

'Türk Resminin İçinde' serisi, dijital kültür ve sanat yayıncılığında 9'uncu yılına giren sanatatak.com'un Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Ayşegül Sönmez'in renkli anlatımıyla İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından her hafta sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.