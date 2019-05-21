Aysen Arın ve öğrencilerinin resim sergisi sanatseverleri hayran bıraktı

Ressam Aysen Arın ve öğrencilerinin düzenlediği “Aysen Arın ve Öğrencileri Resim Sergisi” sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Aysen Arın Resim Atölyesi öğrencileri 1 yıl süren kurs dönemi süresince öğrendiklerini tuvallerine yansıtarak çalışmalarını Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiledi. Sergi açılışını Meclis Başkan Vekili Ahmet Şahin ve Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral gerçekleştirdi.

“Geleceğimizin umudu çocuklarımız için tüm gücümüzle çalışıyoruz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen konuşma yapan Meclis Başkan Vekili Ahmet Şahin, “Aysen Hanım ve öğrencilerini tebrik ediyorum. 1 yıl süren eğitimlerinin ardından çok güzel bir sergi ortaya çıkartmışlar. Sergiyi gezdikten sonra ne kadar yetenekli olduklarını görmemek mümkün değil. Bu sergileriyle sanatı Büyükçekmece'yle buluşturan Aysen Hanım ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren yetenekleri yönünde geliştirmekte fayda var. Büyükçekmece Belediyesi'nin kapıları bu konuda her zaman açıktır. Geleceğimizin umudu çocuklarımız için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.