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Ayşenur Kolivar'ın projesi ‘Çayeli'nden Öteye' müzikseverlerle buluşuyor

Karadeniz türkülerinin sevilen ismi Ayşenur Kolivar’ın ‘Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri’ başlıklı projesi müzikseverlerle buluşuyor.

Karadeniz türkülerinin sevilen ismi Ayşenur Kolivar'ın ‘Çayeli'nden Öteye Karadeniz Ezgileri' başlıklı projesi müzikseverlerle buluşuyor.



İş Sanat, Karadeniz türkülerinin sevilen ismi Ayşenur Kolivar'ın ‘Çayeli'nden Öteye Karadeniz Ezgileri' başlıklı projesini müzikseverlerle buluşturuyor. Sanatçı, Çayeli'nden Öte'ye ile başlayan konserinde Karadeniz'in bilinen türkülerinden oluşan repertuvarıyla izleyicilerine sesleniyor. Tulum, kemençe, duduk gibi yerel enstrümanların da yer aldığı 10 kişilik orkestrasıyla sahne alan Kolivar'ın bu konseri, 26 Aralık'ta saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yayımlanacak. Etkinlik, sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

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