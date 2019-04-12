Aytaç Gıda'ya enerji verimliliği ödülü

Aytaç Gıda, üç enerji verimliliği projesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yıllık enerji tüketimi ortalama 581 milyon kw/h'e kadar olan şirketler kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Yıldız Holding'in grup şirketlerinden Aytaç Gıda, 11-12 Nisan tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda Basınçlı Hava Tasarruf Projesi, Pompa & Fan İnventör Verimlilik Projesi ve Buhar Tasarruf Projesi ile Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER19) projeleriyle yıllık enerji tüketimi ortalama 581 milyon kilowatt/saate kadar olan işletmeler kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Törende ödülü aldıktan sonra kısa bir değerlendirmede bulunan Aytaç Gıda Genel Müdürü Erhan Çetin, “Türkiye'nin sayılı et entegre tesislerinden biri olarak faaliyet gösteren şirketimiz Aytaç Gıda, Yıldız Holding'in bünyesine geçtikten sonra odaklandığı en önemli alanlardan birisi enerji verimliliği oldu. Bu vizyonla enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve birim ürün başına kaynak tüketiminin azaltılması amacıyla 2017 yılında çevre dostu tasarruf hareketini başlattık. İki yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz üç enerji verimliliği projesiyle işletmemizin yıllık enerji tüketiminde yüzde 32,95 oranında tasarruf sağladık. Aytaç Gıda olarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için enerji kaynaklarımızı verimli kullanmayı en öncelikli konulardan birisi olarak görüyoruz” dedi.

Aytaç Gıda'ya VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) ödülü

Aytaç Gıda, Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda elde ettiği birincilik ödülünün yanı sıra geliştirdiği Basınçlı Hava Tasarruf Projesi ile de VAP kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yüzde 30'luk hibe almaya hak kazandı. Proje başarı belgesini Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın, Aytaç Gıda Genel Müdürü Erhan Çetin'e verdi.