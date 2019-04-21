Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi ilk kez devirdi

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’ye karşı ilk kez kazandı.
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Aytemiz Alanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu maça kadar oynadığı 5 mücadelede 4 mağlubiyet bir de beraberlik alan turuncu-yeşilli ekip, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir ilke imza atarak, sarı-lacivertli ekiple 6. karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 41'e yükselten Akdeniz ekibi, 5. sıraya yükseldi.