Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi ilk kez devirdi

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Aytemiz Alanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu maça kadar oynadığı 5 mücadelede 4 mağlubiyet bir de beraberlik alan turuncu-yeşilli ekip, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir ilke imza atarak, sarı-lacivertli ekiple 6. karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 41'e yükselten Akdeniz ekibi, 5. sıraya yükseldi.