Aytemiz'den Dr. Deniz Algün'e Trans Anatolia Rallisi'nde destek

2017 yılından bu yana Motorcu Dostu İstasyon ve Motorcu Dostu Trafik projeleri ile motosiklet kullanıcılarının hayatına dokunan Aytemiz, TransAnatolia Rallisi'nde yer alan Dr. Deniz Algün'e sponsor oldu. Marka, 15-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ralli boyunca motosiklet tutkunu Dr. Deniz Algün'e destek sağlıyor.

2017 yılında Motorcu Dostu İstasyon ardından da Motorcu Dostu Trafik projesiyle motosiklet kullanıcılarının hayatına dokunan Aytemiz, şimdi de Dr. Deniz Algün'e 15-22 Ağustos tarihleri arasında 10'uncu kez düzenlenen Trans Anatolia Rallisi'nde destek veriyor. Akaryakıt markası, İstanbul'dan başlayıp Bolu Abant, Haymana ve Karadağ'a kadar uzanan ve dönüşte Şile'de son bulacak kültür ve tarih dolu bir rota olan 2 bin 850 kilometrelik ralli boyunca Dr. Deniz Algün'e ihtiyacı olan tüm konularda destek sağlayacak.

Trans Anatolia Rallisi'nde Dr. Deniz Algün'e verdikleri destek ile ilgili Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, “Aytemiz olarak 2017 yılından beri motorcu dostlarımızın yanında yer alıyoruz. Motosiklet sürücülerine sunduğumuz hizmetler ve onlar için yaptığımız özel çalışmalar ile hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde trafikteki diğer araç kullanıcıları olan ve motosikletliler gibi desteklenmesi gereken karavan kullanıcıları içinde ‘Karavancı Dostu' projemizi başlattık. Şimdi ise Türkiye'nin tanıtımında önemli bir yere sahip olan bu rallide Dr. Deniz Algün'ün başarı sağlaması için şirket olarak katkı veriyoruz. Bir motosiklet tutkunu olan ve bugüne kadar birçok yarış kazanan Dr. Algün'e destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da hedefimizde birçok farklı platformda motosiklet kullanıcılarıyla bir araya gelerek Türkiye çapında bu konuda kalıcı bir fayda sağlamak ve farkındalık oluşturmak var'' dedi.

Verilen bilgiye göre, 30 yılı aşkın süredir motosiklet kullanan ve 16 kez uluslararası rallide yarışan Dr. Deniz Algün ise,TransAnatolia'ya 3'üncü kez katılıyor. Bugüne kadar Türkiye Motokros ve Enduro Şampiyonaları'nda kazandığı sayısız derecesi ve şampiyonlukları bulunan Algün, ayrıca ortopedi uzmanı bir cerrah olarak iş yaşamını sürdürüyor. Dr. Deniz Algün, motor üzerindeki başarısını en son Mart 2019'da gerçekleşen Dünya Cross Country şampiyonasının son ayağı olan 'Desert Challenge'a katılan tek Türk olarak ve kendi kategorisinde birincilik elde ederek kanıtladı.