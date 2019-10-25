Aytemiz'in self servisi son üç ayda 180 bini aşkın tüketiciye ulaştı

Türkiye'de ilk defa yaygın bir seçenek olarak müşterilere sunulduğu belirtilen Aytemiz'in self servis hizmetini son 3 ay içerisinde 180 binin üzerinde tüketici 325 bin işlem yaparak deneyimledi.

Sektörün önemli markalarından Aytemiz'in 2019 yılı şubat ayında mevcut hizmetlerine ek olarak tüketicilere alternatif bir yakıt alımı seçeneği ve deneyimi sunmak amacıyla 30 istasyonla tanıtımını yaptığı Self Servis şu anda 100 istasyonda hizmet veriyor. Self servis hizmetinin bulunduğu istasyonlardan alınan verilere göre Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde toplam 325 bin adet self servis işlem yapıldı. Süreç içerisinde tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerine göre iyileştirmeler yapılan self servis hizmetine geçtiğimiz günlerde nakit ödeme seçeneği de eklendi. Bu işlemlerin 175 bin adedinde kredi kartı ve 150 bin adedinde ise nakit kullanıldı. Hizmet, aynı 3 aylık sürede 180 binin üzerinde tüketici tarafından kullanıldı ve bu sayının yüzde 30'unu sadece Self Servis hizmetini denemek için istasyona gelen yeni müşteriler oluşturdu. Türkiye'de zamandan tasarruf etmek ve self servisi kendi deneyimlemek isteyen müşterilerin yaptığı alışverişler sonucunda 6 milyon litreyi aşkın akaryakıt satışı gerçekleşti ve bu sayede 1,2 milyon TL'den fazla tasarruf sağlanmış oldu.

Sektörde yaşanan yoğun rekabet ve piyasalardaki dalgalanmalara rağmen tüm operasyonlardaki süreç iyileştirmelerini büyük bir kararlılıkla uyguladıklarını söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, son dönemdeki çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sağlıklı, sürekli ve sürdürülebilir büyüme için müşterilerimizi hep dinledik, onlara şaşırtan ürün ve hizmetler sunduk, birçok yeniliği hayata geçirerek, marka değişim ve dönüşümünü oldukça güçlü bir şekilde besledik. Sektörde devrim niteliğinde kararlara imza attık. Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, elektrikli araçlar için istasyonlarımızda hızlı şarj adaları kurduk ve sektöre enerji istasyonu kavramını kazandırdık. Motosiklet kullanıcıları için motorcu dostu istasyon kavramını geliştirdik. Personelimizi bu konuda özel olarak eğittik ve 165 istasyonumuzu dönüştürdük. Sayısı her geçen gün artan Aytemiz Kart ve mobil uygulamalarımız üzerinden sunduğumuz araçtan öde seçeneğini dört, mobil ödeme seçeneğimizi de 2 yıldır başarı ile yönetiyoruz" dedi.

"Türk tüketicisi tasarruf yapmayı seviyor"

Aytemiz'in müşteri odaklı yaklaşımı ile istasyonlarını, sadece bir akaryakıt istasyonu olmak yerine bir enerji istasyonu olarak konumlandırdığını, farklı hizmetlerle müşterilerin hayatlarını her gün biraz daha kolaylaştırdıklarını ifade eden Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke self servisle ilgili olarak, "Sektörümüzde ürünler ve standartlar sabit, rekabette farklılaşmanın yolu hizmetten geçiyor. Biz yalnızca istasyon sayımızla, pazar payımızla, satış oranımızla öne çıkmayı değil, hizmetlerimizle fark oluşturarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyarak ve sektöre öncülük ederek markamızı büyütmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, sürekli olarak dinlediğimiz tüketicilerimizin beklenti, ihtiyaç ve memnuniyetleri hep daha iyiyi aramak, yeni stratejiler geliştirmek ve yatırımlar yapmak konusunda bizleri motive ediyor. Aslında, Aytemiz olarak benimsediğimiz perakende bakış açımız tüketicinin tercihleri ve yaşam tarzındaki değişimlerle paralellik gösteriyor. Akaryakıt tüketicileri de günlük yaşamlarında ihtiyaçlarını ve isteklerini hızlı ve pratik olarak gerçekleştirme arayışındalar. Birçok sektörde self servis hizmeti yaygınlaşıyor. Biz de bu değişime ayak uydurarak sektörde öncülük ettik. Bu anlamda çok büyük bir teknoloji yatırımı yaptık. Batılı ülkelerde uygulanan sistemlere ve hizmetlere çok hızlı adapte olabilen tüketicilerimiz bu gelişmiş yazılım ve yapay zekâ sayesinde, son derece kullanıcı dostu olan self servis yakıt alımına da çok kolay adapte oldular. Türk tüketicisi kendi işini kendi yapmayı ve tasarruf etmeyi seviyor dolayısıyla self servise yoğun bir ilgi oldu. Self servis alımlarında tüketicilerimize hem kredi kartı hem de nakit ödemede tasarruf sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüketici kendi doldurdu, kendi kazandı"

Self servis hizmetinden faydalanan tüketicilerin demografik yapısı hakkında da bilgi veren Eke, "40 ilde hizmete sunulan self servis, büyükşehirler kadar Anadolu'daki şehirlerimizde de de ilgi gördü. Son 3 ay içerisinde self servis hizmetini kullananların yoğun olarak 25-35 yaş arası erkek kullanıcılar olduğu görülüyor. Kullanıcıların yüzde 20,5'i bu hizmetten sosyal medya kanalları sayesinde haberdar olarak ve sadece self servis hizmetini deneyimlemek için istasyonlarımıza geldi. Tüketicilerin yüzde 78'i self servis hizmetini çok iyi bir hizmet olarak değerlendiriyor. Yüzde 92'si ise bir sonraki yakıt alımında yine self servisi kullanacağını ifade ediyor. Self servisle ilgili karşımıza çıkan bir diğer önemli veri ise geçtiğimiz günlerde devreye aldığımız nakit ödeme seçeneğinin bu kadar ilgi görmesi oldu. Bu da bize tüketicilerin küçük satın almalarında artık kredi kartı yerine daha çok nakit tercih ettiğini gösteriyor. Bir başka bilgi ise artık müşterilerimizin self servis hizmetini her denediğinde ne kadar kolay ve hızlı bir şekilde yapıldığını gördükçe hizmete daha çok alıştığını ve düzenli kullanır hale geldiğini gösteriyor. Zira self servis hizmetini ilk devreye aldığımızda pompalarda görev yapan arkadaşlarımız self servis asistanı olarak müşterilerimize self servis alım yaparken baştan sona yardımcı olabiliyorlardı. Şimdi ise self servise verdikleri destek azaldı ve diğer pompalarda eskisi gibi hizmete devam ediyorlar" dedi.

"Müşteri odaklı hizmetlerimiz ile de sektörde farklılaşmayı hedefliyoruz"

Perakende sektöründe dinamiklerin hızla değiştiğini belirten Eke "Aytemiz olarak 2021 vizyonumuz doğrultusunda bir perakendeci gibi hareket ediyoruz. Bizler istasyonlarımızda sadece akaryakıt, LPG ve madeni yağ satmıyoruz. Yüksek kaliteli ürünlerimizin yanı sıra müşteri odaklı hizmetlerimiz ile de sektörde farklılaşmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımımız ile istasyonlarımızı, sadece bir akaryakıt satış noktası olmanın ötesinde konumlandırarak, sektörümüzde perakendeci bakış açısıyla başarılı birçok projeye imza atıyoruz. Self Servis projemiz de bu anlamda geliştirdiğimiz en önemli projemiz ve ilk defa bu kadar yaygın bir şekilde gerçekleşiyor olmasıyla sektörde bir ilke imza attığımızı söyleyebiliriz. İlk etapta 30 istasyonda başlattığımız ve hali hazırda 100 istasyonda vermeye başladığınız hizmetimizi önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Aytemiz olarak bundan sonraki süreçte de müşterilerimize alternatif hizmet biçimleriyle fayda sağlamaya devam edeceğiz" dedi.