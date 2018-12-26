Azerbaycan - Ermeni ilişkileri ve Dağlık Karabağ Sorunu kitabı raflarda

Dr. Em. Kur. Alb. İbrahim Yıldırım'ın Azerbaycan - Ermeni ilişkileri ve Dağlık Karabağ Sorunu kitabı raflardaki yerini aldı. Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Dağlık Karabağ sorununun birbirini tamamlayan dört bölüm halinde işlendiği kitapta ağırlık “Azerbaycan-Ermeni sorununun tarihî süreci” üzerindedir. Zbigniew Brzezinski'nin Büyük Satranç Tahtası, Howkins'in Medeniyetler Çatışması adlı eserlerinde bölgeye verdiği önem kitapta bu eserler ışığında vurgulanarak, başta ABD ve Rusya olmak üzere, AB ve İran'ın bölgeye yönelik politikaları enerji güvenliği bağlamında ele alınıyor. Kitapta, Türkiye ve Kafkasya başlığı altında bölgenin Türkiye açısından önemi vurgulanarak, Azerbaycan'ın coğrafi, siyasi, idari, ekonomik yapısı ele alınmış, iç ve dış politikası ile üye olduğu uluslararası kuruluşlara yer verilmiştir. Azerbaycan ekonomisini ayakta tutan başta petrol ve doğalgaz bağlamında Hazar'ın statüsü ele alınarak incelemesi yapılan kitapta Karabağ sorununun ortaya çıkmasında diğer devletlerin rolü ortaya konmuştur. Kitabın son bölümünde ise Ermenistan, Ermeni Milliyetçiliği, SSCB döneminde Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Karabağ sorunu Azerbaycan toprak bütünlüğü bağlamında ele alınarak incelenmiştir. Dağlık Karabağ sorunu bağlamında ayrıca boru hatları ile Rusya, ABD, AB, Almanya, Fransa, İngiltere, İran ve Türkiye'nin konuya bakışları ile Uluslararası örgütlerin konuya yaklaşımları ele alınmıştır.

Kitapta, Karabağ'ın gerçek bir Türk yurdu olduğu, Azerbaycan olayları ve Dağlık Karabağ probleminde güçlü bir Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın iş birliğinden endişe duyan Rusya'nın yönlendirmesi ile çözümün engellendiği ve Karabağ sorununun çözümlenmesi hâlinde, Güney Kafkasya bölgesinde refahın sağlanacağı, bu kapsamda Türkiye'nin en büyük kazancı sağlayacağı tezi ileri sürülmüştür.