Azerbaycan halkı ülkede Türk askeri üssü istiyor

Bakü merkezli Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde yapılan ortak tatbikatla ilgili, "Azerbaycan ve Türkiye'nin ortaklaşa Laçın'da askeri tatbikatlar yapması birçok nedenden dolayı önemli" dedi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Şahinoğlu, 9 Kasım 2020 yılında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşma sonrası Ermeni ayrılıkçıların, silahlarını bırakarak bölgeden ayrılması gerektiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Rus Barış Güçlerinin anlaşmanın gereğini yapmadığını aktaran Şahinoğlu, "Rus Barış Gücü, Ermeni ayrılıkçılara desteğini artırdı. Son günlerde Laçın Koridorunda askeri tatbikatlar yaptı, bu Azerbaycan kamuoyunda büyük soru işaretleri bıraktı. Barış Gücü 'neden askeri tatbikat yapıyor?' soru işaretlerine neden oldu. Askeri tatbikatın ismi de çok ilginçti. İnsansız hava araçlarına karşı tatbikat olarak açıklandı. Herkes bilir ki, bölgede insansız hava araçları Ermenistan'da değil Azerbaycan'dadır. Bu tatbikatları Azerbaycan aleyhine gibi değerlendirdik. O nedenle Azerbaycan ve Türkiye askeri tatbikatlarının bu kez Karabağ'da yapılmasının önemi çok büyüktür" dedi.

Ermenistan ve Rusya'ya mesaj

Yıl içerisinde Azerbaycan ve Türkiye'nin askeri tatbikatlar yaptığını hatırlatan Şahinoğlu, "İlk kez Karabağ'ın içinde, Laçın Koridorunda Ermenistan sınırına yakın bir bölgede iki ülke arasında askeri tatbikat yapılıyor. Bu hem Ermenistan'a, hem Ermeni ayrılıkçılara hem de Rusya'ya bir mesaj veriyor. 'Azerbaycan'a karşı bu saldırıların sayısı artarsa Azerbaycan ve Türkiye, Karabağ'da birlikte hareket etmeye hazırdırlar.' mesajı taşıyor. Bu nedenle Laçın'daki tatbikatın siyasi önemi var. Tatbikatın askeri önemi de var. Türk ordusunun, Mehmetçiğin dağlarda büyük bir muharebe tecrübesi var. Bu tecrübesini Azerbaycan ile paylaşıyor. Karabağ dağlık bir bölge, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de açıklaması var, 'Azerbaycan ordusu, Türk ordusunun küçük modeline dönüştürülecek' diye. Laçın'da yapılan bu tatbikatlar, bu politikanın bir sonucudur" diye konuştu.

"Türkiye'nin Azerbaycan'a üs kurması önemli konu"

"Laçın'da askeri tatbikatlar yapılırsa bunu Şuşa'da da, Karabağ'ın diğer bölgelerinde de yapmak mümkündür" diyen Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Rusya ile Türkiye'nin Ağdam'da bir gözlem merkezi bulunuyor. Ama bu bizim için yeterli değil. Azerbaycan ile askeri ittifakı güçlendirmek gerekiyor. Türkiye, Karabağ Savaşı ve savaştan sonra Güney Kafkasya'da, Azerbaycan'da ve şimdi ise Karabağ'da güçlenmeli. Bu Azerbaycan için çok önemlidir. Azerbaycan kamuoyunda Türkiye'nin askeri üsleri olması konusunda görüşler var. Biz Ermenistan ile mücadele edebiliriz. Ermenistan'a karşı savaşta kazandık ama karşımızda tek Ermenistan değil, başka büyük güçlerde var. Bu büyük güçler Azerbaycan'da provokasyon yapabilirler. Ona göre, Türkiye'nin Azerbaycan'a üs kurması bugün en önemli konularından birisidir. Bu üsler sadece Bakü etrafında, Gence'de değil, Karabağ'da da olmalı."

Şahinoğlu, Türkiye'nin Şuşa'da bir konsolosluğu olması durumunda bir askeri üssünün de olabileceğini, ayrıca Laçın'da da, Laçın Koridorunun geleceğinde sınırın kapatılmasında, Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte sınırı kontrol altına almasının mümkün olduğunu kaydetti.