Azerbaycan Kızılayı ve Türk Kızılay'ı iş birliğine imza attı

Azerbaycan Kızılayı Genel Başkanı Novruzali Aslanov, Türk Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan Kızılayı ile Türk Kızılay'ı aralarında iş birliği anlaşması imzalanırken Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık etkinlikte bağlama çalıp Azerbaycan türküsü söyledi.

Azerbaycan Kızılayı'na daha etkili destek vermek adına bölgede çalışmalarda bulunan Türk Kızılay'ı, faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, genişletilmesi, kapasitesinin güçlendirilmesi için işbirliğine imza attı. Yapılan iş birliği kapsamında Karabağ'da yaşarken çatışmalarda yerinden edilen ve evlerine geri dönmek isteyen mağdurlara destek olunması konusunda Türk Kızılay ve Azerbaycan Kızılayı ortaklığının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Azerbaycan Kızılayı Genel Başkanı Novruzali Aslanov, Türk Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi'ne ziyareti sırasında merkezdeki seramik, müzik, yemek ve terzilik atölyelerini de gezdi. Suriye'deki savaş dolayısıyla Türkiye'nin kucak açtığı vatandaşların o atölyelerde geçirdikleri vakitten, atölye çalışmaları sırasında öğrendiklerini bir gelire dönüştürmelerinden etkilenen Aslanov, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın bağlama çalıp Azerbaycan türküsü söylemesini de keyifle dinledi.

“Birimizin canı yansa ötekisi hemen koşuyor”

Azerbaycan ve Türkiye'nin iki farklı devlet ama tek bir millet olduğuna vurgu yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Azerbaycan Kızılaypara Cemiyetimiz ile Türk Kızılay arasında devam etmekte olan iş birliği protokolümüz yenilendi ve daha geniş bir coğrafyada iş birliklerimizi arttırmak için bu anlaşmamızı karşılıklı olarak imzalamış olduk. Malumunuz biz iki farklı devletiz ama tek bir milletiz, iki farklı ulusal cemiyet değiliz. Tek bir ulusal cemiyet gibi hareket ediyoruz ve ne zaman birimizin canı yansa o hemen ötekisi ona yardıma koşar. Bunun tarihte çok numuneleri olmuştur. Biz Azerbaycan'daki kardeşlerimizin, oradaki ihtiyaçlarını giderebilmek için Azerbaycan Kızılaypara Cemiyetimiz ile birlikte neler yapabiliriz diye projeler gerçekleştiriyoruz. Gerek Karabağ'da gerek Azerbaycan'ın tamamında hep beraber el ele, gerek afetlerde toplumun hazırlanması için gerekse sosyal hizmetler için iş birliği yapıyoruz” açıklamada bulundu.

“Dostluk münasebetinden kardeşlik münasebetine geçtik”

Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeş olduklarını söyleyen Azerbaycan Kızılayı Genel Başkanı Novruzali Aslanov, “Biz hem kederli günde hem sevinçli günlerimizde bir yerde oluruz. 44 gün içinde muharebe esnasında Türk devleti Türk Cumhuriyeti, Türk halkı bize çok büyük manevi destek verdi. Bu iki devlet arasındaki münasebetler tabii ki artık dostluk münasebetinden kardeşlik münasebetine geçti” ifadelerine yer verdi.