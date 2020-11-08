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Azerbaycan ordusunun Şuşa kentini alması Türkiye'de sevinçle karşılandı

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarması Türkiye’de sevinçle karşılandı.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarması Türkiye'de sevinçle karşılandı. İstanbul'un birçok noktasında vatandaşlar Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrakları asarak kentin alınmasını kutladı.


Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığı müjdesi Türkiye'de de sevinçle karşılandı. İstanbul'un farklı noktalarında birçok kişi iş yerlerinde asılı olan Türk bayraklarının yanına Azerbaycan bayrağı astı. Bazı sürücülerin de arabalarının arkasına Türk ve Azerbaycan bayrakları astığı görüldü.

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