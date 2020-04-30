Azerbaycan Turizm Kurulu Sağlık ve Güvenlik kampanyası başlattı

Azerbaycan Turizm Kurulu turizm sektörünü güçlendirmek amacıyla yenilikçi sağlık ve güvenlik kampanyası başlattı. ronavirüs yayılımını sınırlandırma tedbirlerinin bir parçası olan ve Azerbaycan Türkçesi ile 'lekesizlik' anlamına gelen 'SAHMAN', Azerbaycan'ın mevcut sağlık güvenlik ve hijyen standartlarını dönüştürmek üzere düzenlendi. SAHMAN, turizm sektöründeki yeniliği desteklemek üzere kapsamlı bir yaklaşım sergileyerek tüm ilgili kamu ortaklarının ve özel ortakların sürece dahil edilmesini ve sektörde çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Azerbaycan'ın Yerli Turizm Kampanyası'nın bu yaz aylarında uygulanmaya başlanmasıyla birlikte sonuçlanması bekleniyor.

UNWTO tarafından desteklenen kampanya, ülkenin vatandaşlarına ve pandemi sonrası dünyadaki potansiyel ziyaretçilere birinci sınıf turizm destinasyonu sağlama taahhüdünü onaylamaktadır. ATB, bu standartların denetlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla uluslararası firma olan PwC ile görüşmelerini sonuçlandırmak üzere olduğu kaydedildi.

Program, turizm değer zincirinin üç kilit unsuru olan konaklama, gıda ve içecek ve turistik ulaşım sağlayıcılarına odaklanıyor

Mevcut küresel pandeminin, sektör standartlarını yeniden değerlendirme ve iyileştirme ihtiyacını ortaya koyduğunu belirten Azerbaycan Turizm Kurulu CEO'su Florian Sengstschmid, "SAHMAN programı, Azerbaycan'daki tüm paydaşlara işlerinde kamu sağlığını koruyacak ve sektörün yeniden büyümesini destekleyecek daha iyi uygulamalar gerçekleştirmeleri yönünde çağrıda bulunmaktadır. Davranıştaki bu uzun vadeli değişim ile daha yüksek seviyedeki bu standartların mevcut krizin ötesinde de sürdürülmesini hedefliyoruz. ATB ve STA, kampanyayı başlatabilmek için Azerbaycan Otel Birliği (AHA), Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Kurumu (AQTA), bölge belediyeleri ve DMO'larla ortaklık yapmıştır ve ülke çapında üstün kalitede standartlar sağlamak amacıyla diğer devlet sektörlerini de sürece dahil etmeyi planlamaktadır. Program, turizm değer zincirinin üç kilit unsuru olan konaklama, gıda ve içecek ve turistik ulaşım sağlayıcılarına odaklanacaktır." ifadelerini kullandı.

Paydaşların zorunlu önleyici tedbirler, güvenli mesafe, dezenfeksiyon, karantina alanları, temizleme yöntemi ve daha fazlasını içeren girişimlerle sektöre özgü kontrol listelerini düzenlemesi beklendiğini belirten Sengstschmid, "Katılımcılar, tümü STA tarafından finanse edilecek olan eğitim, tesisler ve promosyonu içeren üç birincil destek programı vasıtasıyla desteklenecek ve teşvik edilecektir." dedi.